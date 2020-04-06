Россияне назвали важнейшие из предлагаемых поправок в Конституцию

06.04.2020, 11:30, Новости дня

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию России, которые затрагивают сферы идейных воззрений и вопросы обеспечения суверенитета страны.

На сайте ВЦИОМ появились данные об оценке поправок, касающихся идейных воззрений граждан. Так, самой важной из поправок, затрагивающих мировоззрение наших сограждан, россияне считают поправку о недопущении фальсификации истории (89%). С ними не согласны 9% опрошенных. Декларируют поддержку данной поправки 90% наших соотечественников, не поддержат 7%, свидетельствуют результаты исследования.

Но втором месте в рейтинге находится поправка, согласно которой культура РФ является уникальным наследием многонационального народа (87%). По мнению 10% россиян, эта поправка не важна.

Считают важным закрепить статус русского как языка государствообразующего народа 86% россиян. Данная поправка находится на третьем месте в списке. Противоположного мнения придерживаются 11% граждан.

Также в топ важных мировоззренческих поправок попало предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (83%). Не считают это важным 15% россиян.

Замыкает список поправка, закрепляющая статус Российской Федерации как правопреемника СССР на своей территории – ее считает важной 81% россиян. Иной точки зрения придерживаются 14% опрошенных.

Также ВЦИОМ приводит данные по поправкам в Конституцию, касающихся защиты суверенитета страны. Так, для 87% россиян важно закрепить в Конституции положение о защите государственной целостности и нерушимости границ России. Не считают это важным 9%. Декларируют поддержку данной поправки 90%, не поддерживают – 6%.

Далее по важности следует поправка, закрепляющая статус РФ как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность – 86%. Иной позиции придерживаются 11% граждан.

Большинство россиян отметили важность запрета для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами нашей страны (83%). Не согласны с ними 14% россиян.

Завершает список поправок, определяющих принципы суверенитета РФ, признание приоритета Конституции над международным правом – эту поправку считают важной 74% россиян. Иное мнение выразили 17% наших соотечественников.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью 29-31 марта 2020 г. по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) публиковал данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию, затрагивающих социальные и политические сферы жизни.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». В указе говорится, что новая дата голосования будет определена отдельным указом президента.