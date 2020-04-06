 

Белую перчатку Майкла Джексона продали на аукционе

06.04.2020, 11:30, Новости дня

Белая перчатка со стразами Майкла Джексона, которую артист надевал в ходе своих концертов и в клипах, продана на аукционе в американском штате Техас за 85 тыс. фунтов (более 104 тыс. долларов).

Как информирует газета Sun, перчатка стала одной из визитных карточек артиста, он надевал ее во время выступлений, съемок клипов, а также мировых турне. Именно эту перчатку певец надевал в ходе своего первого сольного концертного тура Bad Tour, который длился с сентября 1987 года по январь 1989 года.

Перчатку приобрел неназванный покупатель в Техасе за 104 тыс. 286 долларов, передает РИА «Новости». Вместе с перчаткой он получил сопроводительное письмо от продюсерской компании MJJ Productions о том, что перчатка была передана в дар ЮНИСЕФ в 1998 году.

Ранее куртка Майкла Джексона была продана в США за 1,8 млн долларов.



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