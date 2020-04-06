Мишустин заявил о необходимости контролировать выделенные на борьбу с коронавирусом средства

06.04.2020, 11:16, Новости дня

Регионам выделены серьезные средства на борьбу с коронавирусом, поэтому правительству важно знать об эффективности их использования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство выделило регионам на борьбу с коронавирусом серьезные средства. Нам важно знать, насколько эффективно они используются», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.

По его словам, власти в ситуации с коронавирусом работают на опережение.

«Любое промедления сработает против нас, затруднит превентивные действия», – сказал Мишустин.

Премьер также призвал поддержать отрасль жилищного строительства в условиях мер по коронавирусу. В частности уже подписан ряд постановлений, среди них помощь строительным компаниям, которые возводят жилые дома.

«Недавно эта отрасль перешла на новую схему работы с использованием так называемых эскроу-счетов. Это серьезно изменило всю финансовую составляющую проектов, усилило ответственность застройщиков и уверенность покупателей. Распространение коронавируса привело к новым рискам, поэтому необходима поддержка отрасли жилищного строительства», – сказал он.

Кроме того, Мишустин подчеркнул, что за эти выходные кабмин разработал все необходимые подзаконные акты по поддержке граждан, бизнеса, экономики в связи с коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала решение Владимира Путина о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по определению режима борьбы с коронавирусом на подчиненной им территории и отмечала, что COVID-19 устроил главам регионов экзамен.

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