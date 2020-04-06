 

Мишустин заявил о необходимости контролировать выделенные на борьбу с коронавирусом средства

06.04.2020, 11:16, Новости дня

Регионам выделены серьезные средства на борьбу с коронавирусом, поэтому правительству важно знать об эффективности их использования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство выделило регионам на борьбу с коронавирусом серьезные средства. Нам важно знать, насколько эффективно они используются», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.

По его словам, власти в ситуации с коронавирусом работают на опережение. 

«Любое промедления сработает против нас, затруднит превентивные действия», – сказал Мишустин. 

Премьер также призвал поддержать отрасль жилищного строительства в условиях мер по коронавирусу. В частности уже подписан ряд постановлений, среди них помощь строительным компаниям, которые возводят жилые дома. 

«Недавно эта отрасль перешла на новую схему работы с использованием так называемых эскроу-счетов. Это серьезно изменило всю финансовую составляющую проектов, усилило ответственность застройщиков и уверенность покупателей. Распространение коронавируса привело к новым рискам, поэтому необходима поддержка отрасли жилищного строительства», – сказал он.

Кроме того, Мишустин  подчеркнул, что за эти выходные кабмин разработал все необходимые подзаконные акты по поддержке граждан, бизнеса, экономики в связи с коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала решение Владимира Путина о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по определению режима борьбы с коронавирусом на подчиненной им территории и отмечала, что COVID-19 устроил главам регионов экзамен.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / По медицинским показаниям два российских космонавта заменены на дублеров

18.02 / Никитюк назвала параметры своего тела

20.02 / Москва ответила на обвинения Грузии в кибератаках

02.04 / Число заразившихся коронавирусом в США превысило 213 тыс. человек

11.03 / Самые высокооплачиваемые сотрудники работают в финансовой и банковской сферах

03.04 / Кроссоверы Nissan X-Trail и Nissan Qashqai получат турбомотор от Mercedes

04.03 / США и Украина провели третий диалог по кибербезопасности

08.02 / Восемь человек погибли, десятки ранены в результате столкновений на юге Казахстана. Главное

11.02 / Поправки в Конституцию определят судьбу экс-президентов России

26.03 / Футбольные болельщики поддержали врачей больницы в Коммунарке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска