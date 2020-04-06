Заразившегося коронавирусом премьера Великобритании положили в больницу

06.04.2020, 11:15, Разное

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона положили в больницу. Около десяти дней назад у него был обнаружен коронавирус COVID-19, сообщает Национальная служба новостей.

За все это время лучше Джонсону не стало. Кроме того, у него начался сильный кашель и повысилась температура. Некоторые СМИ отмечают, что политика подключат к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Апр 2020 в 7:59 PDT