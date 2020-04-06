 

“Ветеринары хватаются за голову”: россияне начали усыплять питомцев из-за коронавируса

06.04.2020, 11:15, Разное

Российский инфекционист Владимир Никифоров призвал жителей страны не усыплять домашних животных из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Специалист подчеркнул, что кошки и собаки не могут заразить человека, сообщает РИА ФАН.

Никифоров отметил, что ветеринары хватаются за голову из-за потока желающих избавиться от питомцев. Он пояснил, что у кошек есть болезни и инфекции, которые не передаются людям. Собакам же нужно просто мыть лапы после прогулки.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Апр 2020 в 7:59 PDT



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