Раскрыта тайна зарождения жизни на планете Земля

06.04.2020, 11:09, Разное

В Национальной химической лаборатории Индии раскрыта тайна зарождения жизни на планете Земля. Биохимики доказали возможность появления первых существ в теплых водах Мирового океана.

После воссоздания известного эксперимента Миллера-Юри, проведенного в середине ХХ века, исследователи опровергли гипотезу о необходимости участия электрических разрядов для создания условий, благоприятствующих возникновению жизни. По их мнению, насыщенность атмосферы влагой 4 млрд лет назад препятствовала пропуску молний к поверхности планеты.

Отказавшись от использования электричества в исследовании, они ограничились водой и молекулами синильной кислоты, присутствующей в природных условиях. Реагенты разогревались горелкой до температуры 80−100 °C. В ходе эксперимента были получены многие вещества, называемые «кирпичиками жизни». В их число входили смеси глицина и различных аминокислот, составляющих основу ДНК и РНК.

Биохимики пришли к выводу, что теплые воды Мирового океана и стали той «колыбелью», которая позволила молекулам синильной кислоты HCN начать процесс зарождения жизни.