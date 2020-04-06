Британские эксперты не включили в ТОП «главных внедорожников в истории» российские модели

06.04.2020, 11:09, Разное

Сотрудники авторитетного британского издания Autocar обнародовали список из 18-ти моделей машин, считая их самыми новаторскими внедорожниками за всю историю автомобилестроения. Зарубежные эксперты решили, что в списке нет места для российских УАЗа и «Нивы», которые, как полагают специалисты «За рулём», всё же достойны не меньшего внимания.

В ТОПе британцы разместили нидерландскую автомодель Spyker 60 HP1903 года выпуска, «американца» Marmon-Herrington 1931-го, его «соотечественника» Jeep(1940), разработанную в Великобритании и вышедшую в 1948 году модель Land Rover, «японца» Toyota Land Cruiser (1951), австрийскую Haflinger(1959), американскую Ford Bronco (1965), британские авто Jensen Interceptor FF (1968) и Range Rover (1970), компактный внедорожник из Японии Subaru Leone (1972), полноприводный пассажирский автомобиль среднего класса AMC Eagle от компании American Motors Corporation (1979-го года выпуска), немецкие машины Audi Quattro(1980), Porsche 959 (1987) и Audi TT (1999), итальянские Fiat Panda 4×4 (1983) и Lamborghini Diablo VT (Италия, 1993), «паркетники» Subaru Impreza Turbo (1992, Япония) и Tesla Model S (2014, США).

Список эксперты составили внушительный, и возразить им, пожалуй, нет причин. Однако за пределами ТОП-19 остались выдающийся внедорожник УАЗ-469 советского производства, выпуск которого был налажен в 1972 году, и появившийся в 1977-м ВАЗ-2121 Нива. Первое авто стало основной командирской машиной в армиях СССР и государств Варшавского договора, а его гражданская версия, помимо широкой распространённости на территории страны-производителя, была очень востребована в Италии и покорила Эльбрус.

Вторая из названных отечественных машин оказалась первым в истории внедорожником, у которого был несущий кузов, так что данная модель, можно сказать, открыла новое направление в сфере разработки полноприводных средств передвижения. Кроме того, ВАЗ-2121 Нива экспортировался в десятки государств, а также получил немало спортивных побед.



Оба российских авто принципиально не изменились и выпускаются по сей день. Кроме базовых версий, за всё время производства на основе УАЗа и Нивы разработчики создали множество интересных модификаций.