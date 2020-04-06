Утверждены временные условия проверки малого бизнеса

06.04.2020, 11:08, Новости дня

Кабмин на период пандемии коронавируса разрешит внеплановые проверки малого и среднего бизнеса только в случае допущения такими компаниями серьезных нарушений, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Он напомнил, что правительство уже отменило все плановые проверки в отношении малого и среднего бизнеса.

«Дополнительно серьезно ограничим основания, по которым можно будет проводить внеплановые проверки. Они могут быть назначены, только если есть реальные факты причинения вреда жизни и здоровью людей или хотя бы серьезная угроза такого инцидента», – передает ТАСС слова премьера.

Мишустин подчеркнул, что и в таком случае «проверяющие команды должны будут получить разрешение прокуратуры на проведение внеплановой проверки». Также, добавил он, подобные проверки могут проводиться на основании поручений президента, правительства или по требованию прокурора.