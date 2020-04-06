 

Силуанов объявил о завершении «тучных времен» в экономике

06.04.2020, 11:08, Новости дня

Пандемия коронавируса влияет на целый ряд отраслей экономики и создает новую реальность, для реагирования на которую у РФ накоплено достаточно запасов, сообщил министр финансов Антон Силуанов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«Мы видим, что ситуация с коронавирусом влияет не только на отрасли, связанные с нефтедобычей, с нефтепереработкой, но и на целый ряд других отраслей. Для нас это новая реальность», – приводит его слова ТАСС.

При этом РФ готова к этой новой реальности, у страны накоплен достаточный запас – как золотовалютных резервов у Центрального банка, так и резервов правительства, которых будет достаточно для того, чтобы отреагировать на все изменения в экономике и в бюджете, добавил министр.

По его словам, доходная база бюджета будет сокращаться. «Но мы готовились к таким временам. Тучные времена прошли сейчас. Приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», – добавил он.

Ранее в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым утвердил перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

В Кремле заявляли, что мировой экономический кризис еще заявит о себе, нужно к нему готовиться, а также отмечали, что продление нерабочей недели в России является огромной нагрузкой для экономической жизни страны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Определены сроки поставки в войска новейшего комплекса ПВО С-500

09.02 / “Может быть новый вице-премьер”. Гончарук рассказал о возможных изменениях в Кабмине

03.02 / Спортсмен-инвалид устроился курьером, чтобы заработать на поездку на Паралимпиаду

13.03 / “Коронавирус – глобальный кризис, требующий сотрудничества”. ЕС раскритиковал решение Трампа запретить въезд в США из Европы

18.03 / Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на товары

11.03 / Лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

09.03 / Предматчевые рукопожатия в играх УЕФА запретили из-за коронавируса

12.03 / Петербургский университет запретил студентам и сотрудникам объятия и поцелуи из-за вируса

14.03 / Вена показывает Берлину, как противостоять коронавирусу в школах и детских садах

16.03 / В Белом доме всем посетителям будут измерять давление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска