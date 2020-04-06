Личное: Кому в карантине жить хорошо

06.04.2020, 11:02, Разное

Поругалась со знакомой семейной парой. Они вышли погулять — не в аптеку, не в магазин, а именно просто на улицу. Тошно им сидеть в четырёх стенах. Я сказала им, что они — бараны!

Да, бараны. Тупые бараны. Раз не думают ни о себе, ни об окружающих людях.



Фото: Соцсети

Разве я не права? Права. Сказано: сидите дома. А если вы не понимаете русский язык, то вы тупые свиньи.

А потом я подумала, почему так получилось? Почему им «душно», по какой причине им плохо настолько, что они, наплевав на штрафы, вышли из дома?

Лично я могу не вылезать на улицу сколько угодно. У меня всё обустроено, всё комфортно. Вот, как у датчан есть «хюгге» — это умение создавать вокруг себя атмосферу тепла, уюта, наслаждения простыми радостями. Романтическим ужином на собственной кухне, вечерним чаепитием с домашними или просмотром сериалов в обнимку под тёплым пледиком.

У меня — есть это «хюгге». Ну, иначе бы я давно сошла с ума, потому что работаю дома.

У вас «хюгге» нет, потому что дома у вас неуютно. Есть БМВ, чтобы ездить в офис, но в квартире — ни тепла, ни уюта, ни радости.

И это, как бы, даже логично — до карантина вы использовали своё жильё только с целью поспать. И для вас ваш дом в режиме карантина стал тюрьмой, самой настоящей одиночной камерой, в которой люди сходят с ума. Вам даже на работе было бы лучше.

А вот датчане — самая, кстати, счастливая нация в мире! — любят сидеть дома. Потому что умеют делать это — создавать вокруг себя радость.

А вы знаете, как достичь этого? Совершенно несложно, нужно всего 2 вещи:

а) Внутренняя Монголия — чтобы вам с самим собой было хорошо;

б) Дом, от которого не станет тошно на второй день. Красивый. Уютный. Отражающий ваш характер, ваше мироощущение.

И такой дом, прежде всего, в деталях. У кого что: цветы, шторы, картины, домашний текстиль. Но я бы сказала, что на ¾ определяет, нравится вам дома или нет, та посуда, в которой вы готовите, из которой едите и пьёте.

Вы же минимум 3 раза в день принимаете пищу. И кофе-чай — постоянно.

Смотрите, как важны мелочи: и там, и там — белая посуда. Но слева — столовка, бабкина клеёнка, выщербленные фаянсовые плошки, близкие родственники унитаза, а справа — хюгге, к которому хочется присоединиться.

Помните эти стенки, где у мам и бабушек пылились сервизы, которые доставали два раза в год — потому что «только для гостей»? А для себя красоты было жалко. Да и вдруг разобьётся — дефицит же.

Что забавно — многие так делают и сейчас. Ни за что не купите себе красивой тарелки, потому что «ну старая ж ещё целая».

Пьёте из офисных кружек с дурацкими надписями, которые вам дарили коллеги. Не устраиваете ужин при свечах, потому что у вас вместо подсвечника — банка из-под корнишонов. А для вина у вас небось дешёвые бокалы из толстого стекла, с заметным швом посерёдке — по акции из Ашана.

Какое уж тут хюгге, одно хуюгге, простите.

Но сейчас-то нет дефицита, алло!

Вот вам стопицот вариантов декора и посуды из Богемии — на любой вкус, под любой интерьер. Если думаете, что фарфор и хрусталь — это что-то старомодное, вы отстали от жизни.

Про то, в чём кайф именно Богемского стекла и фарфора, даже рассказывать странно — их с XIII века вся Европа знает и покупает. Понятно, почему.

Во-первых, чешское Богемское стекло выдувное. То есть без уродливого шва посередине, как на большинстве бюджетных стаканов-бокалов-вазочек.

Во-вторых, это титановое хрустальное стекло. Не такое, как в банках с огурцами. Оно по-другому преломляет свет. Поэтому и бокал для шампанского, и даже самый обычный стакан из Богемского стекла выглядит дорого, как из рекламы про красивую жизнь.

И, кстати, хрустальное стекло устойчиво к повреждениям. То есть на нём не появляются царапины и потёртости от всего на свете, типа губки для мытья, как на дешёвой посуде. Оно остаётся кристально-прозрачным. И в посудомойке моется также спокойно.

Ну и ощущения от таких бокалов, стаканов будут совсем другие — тонкие стенки, которые красиво звенят, изящные пропорции, гладкий край бокала без уродского толстого канта — ну, в общем, сразу понятно, что это не набор посуды из супермаркета.

Цены у BOHEMIA — удивительные. Сейчас ещё и почти на всё скидки — от 5 до 20%.

В любом супермаркете 1 винный бокал посредственного качества стоит рублей 200. То есть 1’200 за комплект из 6 штук. В той же ИКЕЕ — 1’300 р./6 шт. Обычные стеклянные бокалы из Китая.

И 1’100 р. за 6 крутых бокалов из настоящего Богемского стекла, сделанных в Чехии — очень неплохо, я считаю.

Фарфор чехи тоже делают шикарный. Тонкий, лёгкий, с миллионом вариантов декора или без декора вообще. С такой посудой каждый ужин будет, как в уютном семейном ресторанчике где-нибудь в римском районе Трастевере.

Кстати, именно Богемские сервизы и вазы в дефицитные советские времена ваши мамы с бабушками и вожделели. Но тогда их надо было ДОСТАТЬ, привезти из Чехословакии, а сейчас вам за несколько дней всё домой курьером доставят в любой город.

Если подарить свекрови вот такой сервиз — она вам простит даже то, что вы увели у неё сыночку.

Хотя я бы и себе такой заказала: шикарный, но притом современно выглядит — не так, как будто его из Эрмитажа вынесли. И стоит адекватных денег — 12’900 р. За 24 предмета.

А свекрови можно выбрать другой, благо их там полно.

Если с посудой у вас и так всё нормально, но хюгге не наступает — приглядитесь к интерьерным предметам — вазам для цветов, подсвечникам, светильникам и прочим важным деталям.

Именно такие детали и делают пространство уютным — таким, где хорошо. Чтобы чувствовалось, что здесь — Дом. Здесь люди наслаждаются жизнью, а не просто спят, моются и хранят свои вещи.

Так что если вы до сих пор пьёте утренний кофе из сувенирных кружек, едите из фаянсовых общепитовских тарелок, а фрукты лежат на столе прямо в целлофановом пакете — понятно, чего вам дома не сидится. Это ж плацкартный вагон, а не Дом.

Ну так сейчас самое время устроить вокруг себя жизнь к лучшему, пока сидим то на удаленке, то в самоизоляции. Не потеряйте, подпишитесь на всю эту красоту в Инстаграме. Начните с окружающего пространства — глядишь, в голове тоже прояснится, перестанете рваться наружу и помогать коронавирусу расползаться по планете.

А для вас посуда, стаканы, интерьерные штуки — это важно? Понимаете разницу между хюгге и плацкартом?