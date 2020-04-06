Энрике Иглесиас с Анной Курниковой показали подросшую дочь Машу

06.04.2020, 10:54, Разное

Время на карантине каждый проводит по-своему, но некоторым удается порадовать домашними видео не только самых близких, но и Instagram-подписчиков. К этим людям относится, например, Энрике Иглесиас: сначала певец опубликовал ролик со своим 2-летним сыном Николасом, на котором играет с малышом в прятки, а вчера впервые поделился видео с участием двухмесячной дочери Маши – до этого поклонники пары видели девочку только на фото из роддома. Похоже, артист прививает детям любовь к музыке с малых лет – например, с Машей он “танцевал” под песню We Are Young группы Fun.

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)5 Апр 2020 в 1:57 PDT

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями 30 января этого года, хотя объявили они об этом лишь в канун Дня святого Валентина – 13 февраля. СМИ получили официальное подтверждение беременности Анны Курниковой незадолго до родов, в конце января. Пара была замечена на своей небольшой яхте у берегов Майами – компанию им составил только любимый пес Макс, а близнецы – годовалые Люси и Николас – остались дома с няней. Первым кадры опубликовал испанский HOLA!. На них Анна была уже на последних месяцах беременности. Так вышло, что публикация кадров в журнале совпала с реальной датой рождения девочки. Спустя несколько недель Энрике дал первое интервью о новорожденной дочери. В том числе он сказал:

Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я имею в виду, я бы не променял это ни на что на свете.

Энрике Иглесиас с дочкой Машей Энрике Иглесиас и Анна Курникова с дочкой МашейРусская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором Анна сыграла главную роль. И с тех самых пор они не расставались. 16 декабря 2017 года влюбленные стали родителями – у пары родились сын Николас и дочь Люси. На концерте в Будапеште в марте 2018-го певец впервые рассказал о малышах, признавшись им в любви:

Я стал отцом приблизительно 12 недель назад и хочу сказать вам о двух вещах: любите своих детей! Я своих люблю безумно! На самом деле о трех вещах: я люблю свою девушку и люблю вас, черт побери, за то, что вы были здесь сегодня вечером!

Доподлинно неизвестно, состоят ли Анна и Энрике в официальных отношениях – за много лет романа на безымянном пальце Анны блестели разные кольца, очень похожие на обручальные. Но в октябре 2018 года в разговоре с журналистами Иглесиас назвал Курникову уже не девушкой, а женой.

Анна Курникова с сыномКликните на фото для просмотра галереи