Загадка близнецов Поллок, погибших в ДТП и возродившихся снова у своей же матери

06.04.2020, 10:51, Разное

Реинкарнация или трансмиграция это вера в то, что после смерти физического тела душа возрождается в новом теле и проживает жизнь заново.

Реинкарнация является частью доктрины циклического существования и является центральным понятием в основных индийских религиях – буддизм, индуизм и сикхизм (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Немного человек могут вспомнить свои предыдущие жизни, а когда такое происходит, то чаще всего подобное не изучается должным образом. Реальные ученые считают реинкарнацию такой же выдумкой как явления Девы Марии, а немногочисленные энтузиасты-исследователи не имеют достаточного опыта для надлежащей работы.

История с близнецами Поллок начинается с того, что в 1957 году в городке Хексам в Нортумберленде, Англия, жили супруги Флоренс и Джон Поллок, у которых были две дочери – 11-летняя Джоанна и 6-летняя Жаклин. Это была традиционная католическая семья, которая регулярно посещала местную церковь.

Погибшие Джоанна и Жаклин (слева) и доктор Ян Стивенсон, который повел миру об их реинкарнации (справа)

Однажды в весенний день супруги по каким-то причинам не смогли поехать в церковь, но отправили туда своих дочерей, которых на машине повез один из их соседей. В какой-то момент водитель не справился с управлением, съехал с дороги и на полной скорости врезался в дерево. И девочки и водитель погибли мгновенно.

Поллоки горевали о гибели детей, но одновременно молились Богу о том, чтобы он послал им нового ребенка. А когда через несколько месяцев Флоренс забеременела, то ее супруг был почему-то уверен в том, что это будут две девочки близняшки.

Он продолжал быть увереным в этом даже когда врач сказал Флоренс, что она вынашивает лишь одного ребенка. И Джон не просто говорил о близнецах, он уверял, что это будут возродившиеся Джоанна и Жаклин.

4 октября 1958 года Флоренс родила двух девочек-близнецов, которым дали имена Дженнифер и Джиллиан.

Сразу же после рождения Поллоки обратили внимание на то, что у Дженнифер на лбу есть странная белая линия, очень похожая на шрам, который у покойной Жаклин был при жизни после падения с велосипеда. И родинка на ее ноге тоже была в точности в том же месте, где у Жаклин была родинка.

Джоанна и Джиллиан

Все еще страдая из-за травмы от гибели дочерей, Поллоки через три месяца после рождения близнецов решили переехать в другой город, в Уитли-Бей. Там Дженнифер и Джиллиан росли в обстановке, где никто не говорил им о том, что у них были умершие сестры. И даже сами родители не рассказывали девочкам об этом.

При этом, едва Дженнифер и Джиллиан начали говорить, они дали своим куклам имена Джоанна и Жаклин. Это показалось Поллокам очень странным, даже Джону, который хоть и говорил о перерождении девочек, но так как был католиком, отметал эти мысли как еретические.

Когда близняшкам исполнилось 4 года, Поллоки по какой-то причине решили вернуться обратно в Хексам и там все стало происходить по нарастающей. Девочки начали давать своим плюшевым мишкам, куклам и другим игрушкам те же прозвища и имена, какими называли свои игушки Джоанна и Жаклин.

Потом они стали рассказывать о местах, в которых они не были, но в которых были Джоанна и Жаклин. В частности они рассказали о школе, в которую ходили умершие девочки.

Спустя еще некоторое время Флоренс заметила, что ее девочки стали часто играть в одну непонятную игру. Во время этой игры Дженнифер лежала на полу, положив голову на колени Джиллиан, которая что-то тихо говорила ей. Однажды Флоренс подошла к девочкам поближе и услышала, что Джиллиан рассказывает, что их обеих сбила машина, и что из глаз сестры течет кровь.

Прошло еще несколько месяцев и когда девочки проходили мимо стоящего на дороге автомобиля с работающим двигателем, у них началась истерика с плачем. Они говорили, что машина убьет их. Такое происходило неоднократно и Поллоки в конце концов решили обратиться к эксперту по паранормальным явлениям, а именно к доктору Яну Стивенсону.

Стивенсон начал изучать близнецов Поллок, записывая их слова и наблюдая за поведением, после чего пришел к выводу, что тут действительно имеется необычный случай реинкарнации, когда погибшие дети возродились заново у своей же матери.

К сожалению, когда близнецам исполнилось по 5 лет, все их "воспоминания" о прошлой жизни исчезли, после чего девочки стали жить самой обычной жизнью.

Стивенсон при этом так увлекся реинкарнацией, что посвятил этому всю свою дальнейшую жизнь. На протяжении последующих 40 лет он собрал более 2500 случаев реаинкарнации и выпустил 12 книг.