Сколько времени коронавирус выживает на различных поверхностях

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06.04.2020, 10:51, Новости дня

Исследование провели сотрудники Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Стало известно, сколько держится на различных поверхностях новый штамм коронавируса, вызывающий COVID-19. На главном аксессуаре сезона – марлевой маске – коронавирус сохраняется максимум неделю.

На бумаге – печатной и папиросной – зараза живет меньше трех часов. На древесине (обработанной), на ткани держится дольше – погибает на второй день. В качестве исследовательской поверхности применялась лабораторная куртка из хлопка.

Стекло, банкноты – эти поверхности коронавирус смог выдержать до четвертого дня. На пластике, на нержавеющей стали штамм держался от 4 до 7 дней.

Что важно – ученые доказали нестойкость вируса к обычным бытовым дезинфекторам. Так отбеливатель, например, эффективно убивал штамм. Самим надежными способами уничтожить коронавирус по-прежнему является мытье руки дезинфекция.

Исследование проводили ученые Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Они испытывали живучесть вируса при комнатной температуре. Доклад специалистов с результатами опытов обнародовал специализированный журнал The Lancet.

«Если вы хотите защитить себя, просто соблюдайте гигиену, как можно чаще мойте руки и старайтесь не прикасаться к лицу, глазам, рту или носу без предварительной дезинфекции рук», – заявлено в докладе.

Коронавирус оставляет ученым немало загадок и сюрпризов. Так накануне главный врач больницы в Коммунарки Денис Проценко сообщил, что шокирован возрастом зараженных пациентов с COVID-19.

Напомним, каждый день “Блокнот” публикует сводку по динамике распространения коронавируса.



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