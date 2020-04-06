 

Почти 85% новых заболевших коронавирусом в Москве оказались младше 65 лет

06.04.2020, 10:48, Новости дня

В Москве за последние сутки зафиксировали 591 новый случай заражения коронавирусом, почти 85% заболевших младше 65 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Среди новых заболевших 264 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 204 человека – от 46 до 65 лет и еще 93 человека старше 65 лет, причем 23 из них – старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 30 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – сообщил штаб в Telegram.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 4 484 заболевших. Из них 206 выздоровели, 29 человек умерли.

Отмечается, что все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. 

Напомним, за последние сутки в РФ зафиксировано 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, умерли два человека. Общее число инфицированных в РФ достигло 6 343 человека. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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