Мишустин поручил устранить необоснованные препятствия для работы онлайн-торговли

06.04.2020, 10:48, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал устранить необоснованные препятствия для работы онлайн-торговли.

«Вместо того, чтобы поддерживать их [организаторов онлайн-торговли] в ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на съезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям», – передает ТАСС слова Мишустина на совещании с вице-премьерами.

По его данным, «таких жалоб много».

«Я хочу напомнить, что решение правительства о приостановке офлайнритейла, не связанного с продуктами и товарами первой необходимости, не распространяется на онлайн-торговлю, и просто недопустимо усложнять их работу необоснованными запретами», – указал глава кабинета министров.

Напомним, в пятницу участники рынка онлайн-торговли утверждали, что местные регулирующие органы останавливают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и заставляют закрываться пункты выдачи заказов (ПВЗ).