Мишустин поручил устранить необоснованные препятствия для работы онлайн-торговли
06.04.2020, 10:48, Новости дня
Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал устранить необоснованные препятствия для работы онлайн-торговли.
«Вместо того, чтобы поддерживать их [организаторов онлайн-торговли] в ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на съезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям», – передает ТАСС слова Мишустина на совещании с вице-премьерами.
По его данным, «таких жалоб много».
«Я хочу напомнить, что решение правительства о приостановке офлайнритейла, не связанного с продуктами и товарами первой необходимости, не распространяется на онлайн-торговлю, и просто недопустимо усложнять их работу необоснованными запретами», – указал глава кабинета министров.
Напомним, в пятницу участники рынка онлайн-торговли утверждали, что местные регулирующие органы останавливают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и заставляют закрываться пункты выдачи заказов (ПВЗ).
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