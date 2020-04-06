Deutsche Welle ответила на критику по поводу освещения коронавируса в РФ

06.04.2020, 10:48, Новости дня

Пресс-секретарь Deutsche Welle Кристоф Юмпельт прокомментировал критику с российской стороны по поводу неверного освещения медиакомпанией ситуации с коронавирусом в России.

В DW предположили, что критика в их адрес связана с публикацией русской редакции о расследовании, ведущемся в связи с распространением информации о коронавирусе в Санкт-Петербурге.

«DW процитировала адвоката женщины, проходящей свидетелем по данному делу, а также координатора организации «Правозащита Открытки», которая предоставила ей этого адвоката. Это обычное освещение события», – сообщил пресс-секретарь DW Кристоф Юмпельт, заявление которого приводит Deutsche Welle.

«Тот факт, что DW или СМИ в целом могут оказаться объектом наблюдения в связи с их освещением последствий пандемии коронавируса в России, вызывает тревогу», – сказал Юмпельт, добавив, что «использование подобных мер» является якобы «выражением неуверенности».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич потребовал, чтобы МИД и комиссия Совета Федерации по вмешательству в дела Российской Федерации наказали Deutsche Welle за пропагандистские фейковые посты о России. Он уточнил, что речь идет о публикациях DW о якобы «бегстве населения из России», «экономических репрессиях граждан», «переписи истории», «введении цензуры».

В воскресенье глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны Василий Пискарев сообщил, что комиссия изучает материалы о действиях РФ по борьбе с распространением коронавируса, опубликованные в ряде иностранных СМИ, в том числе Deutsche Welle.

Глава комиссии уточнил, что Deutsche Welle приводит мнение правозащитников из признанной в РФ нежелательной организации «Открытая Россия», заявивших, что принятые в РФ законы об ответственности за распространение фейковых новостей об эпидемии являются ограничением свободы слова. «Все подобные публикации будут детально изучены на предмет их соответствия российскому законодательству», – приводит его слова ТАСС.

Достоверные данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.