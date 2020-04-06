 

Пожар в Чернобыльской зоне продолжается, радиационный фон в Киеве и области в норме – ГСЧС

06.04.2020, 10:45, Новости дня

По состоянию на утро 6 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается пожар, радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В Киеве – 0,014 мР/ч, Киевской области – в пределах 0,012 мР/ч, в Чернобыле – 0,020 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон – 0,05 мР/ч”, – рассказали в ведомстве. 

В Чернобыльской зоне отчуждения – два очага возгорания на территории Котовского лесничества: между селами Владимировка и Октябрьское, а также вблизи села Раговка. 

На первом участке пожар распространилось по площади 20 га. К его тушению привлечены 124 человека и 28 единиц техники, в том числе два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8. Площадь пожара на втором участке составляет 5 га, его уже локализовали. К тушению привлечены 14 человек и четыре единицы техники. 

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышает норму и составляет 2,3 мР/ч. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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