Трамп допустил введение пошлин на иностранную нефть, если РФ и Саудовская Аравия не договорятся

06.04.2020, 10:45, Новости дня

США готовы ввести пошлины на импортируемую нефть, если РФ и Саудовская Аравия не достигнут договоренности по поводу добычи для стабилизации ситуации на рынке. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 5 апреля на брифинге в Белом доме, сообщил телеканал CNBC.

“Я бы использовал пошлины, если бы мне пришлось. Я не думаю, что мне придется”, – сказал он.

Трамп считает, что РФ и Саудовская Аравия в конечном итоге заключат соглашение.

Разногласия по поводу сокращения добычи между этими странами, а также падение спроса на сырье из-за пандемии коронавируса привело к обвалу цен на нефть в марте. 30 марта стоимость нефти эталонной марки Brent упала ниже $23 за баррель.

“Это, очевидно, очень плохо для них”, – отметил Трамп, комментируя низкие цены на нефть.

На прошлой неделе президент США говорил, что он ожидает сокращения добычи нефти на 15 млн баррелей в сутки. Во время телефонного разговора президент РФ Владимир Путин, по словам Трампа, высказал надежду, что сторонами удастся договориться о сокращении нефтедобычи на 10 млн баррелей.

“Я думаю, что они собираются уладить это. Знаете почему? Потому что они будут уничтожены. Они уничтожат себя, если не договорятся. Большая часть экономического благополучия России зависит от нефти, а [цена на] нефть находится на рекордно низком уровне. Никто никогда не видел ничего подобного… И это не в их пользу. Очевидно, это в интересах Саудовской Аравии”, – цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

Он отметил, что будет готов ввести пошлины, чтобы сохранить “тысячи, десятки тысяч” рабочих мест в энергетическом секторе США.

При этом Трамп раскритиковал деятельность Организация стран – экспортеров нефти и назвал ее монополистом.

“Я был против ОПЕК годами, потому что считаю, что это очень несправедливо по отношению к нашей стране”, – сказал президент США.

По состоянию на 9.40 6 апреля Brent на Лондонской бирже торгуется по $33,4 за баррель.

6 марта ОПЕК и союзники картеля (в том числе Россия) не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти, с 1 апреля сделка прекратила действие. Это спровоцировало рекордное падение цены на сырье.

6 апреля должна была состояться веб-конференция министров энергетики стран – производителей нефти по поводу нового соглашения, но она была перенесена на 9 апреля из-за заочной перепалки Путина и главы МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Президент России обвинил Саудовскую Аравию в выходе из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, в ответ Эр-Рияд заявил, что слова российского главы государства “лишены правды”.

Российские СМИ писали в марте, что Россия вышла из сделки в надежде нанести урон американским производителям сланцевой нефти.