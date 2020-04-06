В Минздраве объяснили, почему в Украине уровень тестирования на коронавирус ниже, чем в Европе

06.04.2020, 10:45, Новости дня

В Украине есть около 250 тыс. тестов для ПЦР-диагностики коронавируса. Об этом 6 апреля на брифинге в Киеве рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

У Ляшко спросили, почему в Украине один из самых низких уровней тестирования на коронавирус в Европе. По данным Минздрава, с начала года лаборатории проверили 5864 пробы на коронавирус.

“Мы анализируем ситуацию и должны понимать, что Европа на 15–20 дней впереди в развитии эпидемии”, – сказал Ляшко.

По его словам, украинские власти отслеживают ситуацию с тестированием, которая была в Италии, Испании и Франции в начале эпидемии.

“Если вы проанализируете количество тестирований, которые проводились в странах Европы в тот период развития эпидемии, в котором находится Украина, то в Украине не намного меньшее количество тестирований… Сегодня у нас около 250 тыс. тестов для ПЦР-диагностики, поэтому вопрос с тестированием не является проблемным. Украина готова тестировать”, – рассказал Ляшко.

Он сообщил, что в выходные провел встречу с министром здравоохранения, на которой “прорабатывали стратегию увеличения количества тестирований”.

На этой неделе, как сообщал Ляшко, у украинских производителей начнут закупать тесты на коронавирус. Всего планируют заказать 20 тыс. тестов, их хватит для проверки 2 млн человек.

“Украинский производитель готов производить около 1 тыс. ПЦР-тестов в сутки, что сможет покрыть всю потребность в тестировании в Украине”, – сказал заместитель министра.

По данным сайта Worldometers, который анализирует статистическую информацию из разных стран, лидером по количеству тестирований являются США, где провели более 1,7 млн тестов. В Италии их сделали более 690 тыс., в Испании – 355 тыс., во Франции – 224 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,27 млн, из них почти 264 тыс. выздоровели, 69 527 умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.00 6 апреля, подтверждено 1319 случаев COVID-19, 38 пациентов скончались, 28 вылечились.