 

“Барселона” не будет продавать Гризманна

06.04.2020, 10:42, Новости дня

Французский нападающий Антуан Гризманн останется в "Барселоне" и в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что чемпион Испании готов продать Гризманна за сто миллионов евро.

Однако Marca сообщает, что "Барселона" не будет расставаться с чемпионом мира. Даже при покупке Неймара или Лаутаро Мартинеса, Гризманну будет предоставлен еще один шанс.

Гризманн пришел в "Барселону" прошлым летом из мадридского "Атлетико". В текущем сезоны он сыграл за "Атлетико" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей.



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