 

Мишустин: новый график вывоза россиян из-за рубежа появится к вечеру

06.04.2020, 10:42, Новости дня

На совещании с вице-премьерами в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что РФ не отказалась вывозить своих граждан из-за рубежа, передает телеканал "Россия 24".

Информация о новых вывозных рейсах для россиян, застрявших за рубежом, будет доступна уже вечером, первые самолеты также запланированы на понедельник, сообщил премьер-министр.

По его словам, информация о таких рейсах будет публиковаться на портале Стопкоронавирус.РФ.

"Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не оставляем наших людей. Мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся домой. Для этого надо только подать заявление на портале госуслуг", — отметил глава кабмина.



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