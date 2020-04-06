Мнение: Хакатон «Дорога Памяти», поиск фотографий времён Войны

06.04.2020, 10:35, Разное

На выходных «Промсвязьбанк» организовал отличное мероприятие — соревнование программистов по поиску в интернете военных фотографий. Суть идеи: у Минобороны есть сайт «Дорога Памяти» для хранения фотографий участников Великой Отечественной. Командам предложили придумать способ добавить на сайт больше фото. Через полтора дня жюри выбрало победителей, между ними разделили призовой фонд в полмиллиона рублей:

https://memoryhack.ru

https://foto.pamyat-naroda.ru/

Обычно хакатоны проводятся в офлайне, чтобы дать участникам возможность перезнакомиться друг с другом и приятно провести время, но на этот раз коронавирус вынудил организаторов перенести мероприятие в интернет. В интернете прочёл свою лекцию и знаменитый Игорь Ашманов, председатель жюри.

С одной стороны, общаться с людьми вживую гораздо приятнее. С другой стороны, когда участники готовы немного напрячься ради результата, онлайн-конференции в зуме — то, что доктор прописал. К примеру, во время обычных конференций неудобно задавать вопросы выступающему: если вам доводилось участвовать в каком-нибудь форуме, вы знаете, о чём я говорю. Интернет решает проблему под корень: вопросы задаются в текстовый чат, и лектор спокойно решает, когда и на какие из них отвечать.

Недавно мы с вами обсуждали, где может получить опыт начинающий программист. Вот, пожалуйста, один из способов — участвовать в хакатонах, благо они проводятся регулярно, и благо многие из них из-за эпидемии ушли в онлайн.

В субботу на открытие хакатона по «Дороге Памяти» залогинились около сотни человек, которые в итоге сгруппировались в полтора десятка команд. Задача была поставлена примерно так — собрать побольше фото из интернета и побудить российскую молодёжь загружать на сайт фотографии своих родственников.

Вначале я был настроен скептически. Лично я бы на первом этапе вообще не использовал программирование: я бы связался с сайтами, которые давно собирают информацию о Войне, и заключил бы с каждым сайтом отдельный договор, даже если бы мне пришлось для этого летать в другие города.

Итоги хакатона развеяли мой скепсис: всё оказалось лучше, чем я предполагал. Одни команды пошли в лобовую атаку — обучили нейросеть распознавать фотографии ветеранов и запустили её в крупнейшие поисковики. Другие поступили хитрее: отправили роботов в крупнейшие соцсети, типа ВКонтакте, чтобы робот не только искал фото, но и предлагал тем, кто эти фото разместил, разные плюшки:

— сделать фотографию цветной;

— найти другие фотографии воевавшего родственника;

— изменить возраст запечатлённого на фото.

Идея была в том, чтобы условный внук, заинтересовавшись, лично загрузил на «Дорогу Памяти» фотографию своего деда, снабдив её данными в виде фамилии, звания и прочих атрибутов бойца.

Уровень получился весьма неплохим — лучшие идеи я бы на месте разработчиков «Дороги Памяти» непременно использовал: например, как показывает опыт других сайтов, геймификация серьёзно увлечёт многих пользователей.

Сейчас на сайте «Дорогая Памяти» 28 миллионов фотографий, и это только начало работы над большим архивом. При помощи современных технологий у авторов сайта есть все шансы превратить сайт в бесценное хранилище фактической информации по истории нашей страны.