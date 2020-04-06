 

Автоновости: Audi представил RS3 в новом исполнении Nardo Edition

06.04.2020, 10:25, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Audi объявил о выходе новой модификации Audi RS3, в названии которой дополнена приставка Nardo Limited.

В свою очередь, данная модель появится в продаже в ограниченном тираже 200 экземпляров. Приобрести новый спортивный автомобиль возможно по цене от 60,8 тысяч долларов в минимальном исполнении. Модификация Nardo Limited отличается выхлопной системой, а также модернизированной решеткой радиатора.

Тормозные суппорта приобрели яркий красный оттенок, а также автомобиль оснастили увеличенными 19-дюймовыми дисками. Что касается технических параметров, то теперь модель получила 3,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной, которая выдает мощность 400 л.с. Новинка приводится в движение 7-ступенчатой коробкой передач, а также имеет полный привод.



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