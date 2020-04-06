Автоновости: Новый Land Rover Defender проходит тесты в России

06.04.2020, 10:35, Новости дня

Новый британский внедорожник Land Rover Defender в настоящее время проходит тестовые заезды на российских дорогах.

В свою очередь, первые образы уже появились в стране, тогда как в дальнейшем состоится официальный показ обновленной модели Land Rover Defender. Следует отметить, что презентация автомобиля запланирована на осень нынешнего года. Ранее уже неоднократно удавалось осуществить дорожные заезды в различных уголках мира при проверке на перепады температур и другие сложные обстоятельства.

Напомним, мировая премьера Land Rover Defender прошла осенью минувшего года, тогда как новая версия отличается механической трансмиссией и отсутствием привычной рамы. Остальные детали модели для РФ пока не раскрыты.