Путин запланировал совещание с губернаторами по коронавирусу

06.04.2020, 10:30, Новости дня

Президент Владимир Путин планирует провести селекторное совещание с губернаторами в ближайшие дни по ситуации с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что российские власти действуют на опережение в борьбе с коронавирусом. «Любое промедление сработает против нас», – приводит его слова РИА «Новости».

Мишустин сказал, что правительство выделило российским регионам серьезные средства, предназначенные для борьбы с распространением коронавируса. По его словам, важно знать, насколько эффективно они используются.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала решение Владимира Путина о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по определению режима борьбы с коронавирусом на подчиненной им территории и отмечала, что COVID-19 устроил главам регионов экзамен.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.