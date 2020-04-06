 

Опубликованы фотографии нового Mercedes-AMG G 63 с деревянной отделкой пола и кресел в стиле яхты

06.04.2020, 10:30, Разное

Специалисты польского тюнинг-ателье Carlex создали особую вариацию нового G-Class под названием G-Yachting Limited Edition. Судя по названию, уже можно понять, в каком стиле выполнен автомобиль: помимо двухцветной окраски кузова и хромированных 22-дюймовых колёсных дисков, в глаза бросается и салон, стилизованный под яхтенную каюту.
Внешность транспортного средства выделяется фактурной серебряной расцветкой, имитирующей некрашеный металл. Верхняя область кузова оформлена черным цветом, также добавлены 22-дюймовые колесные диски и затемненные фонари. Что касается интерьера, то его также подвергли изменениям: например, при отделке пола использовали дерево, а потолок украшен алькантарой.

В подкапотном пространстве размещен 4,0-литровый V8 мотор, генерирующий более 583 лошадиных сил. При этом, Mercedes-Benz G-Yachting Limited Edition в техническом плане очень напоминает модификацию AMG G 63. Силовая установка работает в паре с девятиступенчатой АКПП. На данный момент польские разработчики не называют стоимость автомобиля и количество доступных экземпляров.



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