 

Мишустин раскритиковал решение губернаторов о закрытии границ регионов

06.04.2020, 10:30, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин обрушился с жесткой критикой в адрес ряда губернаторов, принявших решение о закрытии административных границ вверенных им регионов в связи с коронавирусом.

«Президент дал главам субъектов Российской Федерации дополнительные полномочия, чтобы каждый из них мог определить на более оптимальный для конкретной территории режим ограничительных мероприятия. В целом, большинство руководителей субъектов справилось с этой работой», – приводит его слова ТАСС.

«Вместе с тем, на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию», – констатировал Мишустин.

«Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны», – добавил он.

Мишустин также сообщил, что президент Владимир Путин планирует провести селекторное совещание с губернаторами в ближайшие дни по ситуации с коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала решение Владимира Путина о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по определению режима борьбы с коронавирусом на подчиненной им территории и отмечала, что COVID-19 устроил главам регионов экзамен.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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