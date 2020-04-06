Ученые рассказали о способах восстановления легких после перенесенного коронавируса

06.04.2020, 10:30, Разное

Изучение состояния здоровья людей после перенесенного коронавируса показало вероятность возникновения проблем с дыханием. Ученые сообщают о способах восстановления функции легких.

Индийский пульмонолог Викас Маурья отмечает недостаточность изучения SARS-CoV-2. Вместе с тем, исходя из опыта работы с уже известными штаммами, можно предположить, что после выздоровления пострадавшим легким понадобится длительное время для восстановления. Исчисляться оно может как несколькими месяцами, так и годами, и зависеть не только от степени поражения, но и от состояния органа до момента заболевания.

Вполне очевидно, что ослабленные легкие курильщика или пациента с заболеваниями верхних дыхательных путей и астмой, характеризуются снижением эффективности поглощения кислорода. Подобная ситуация с образованием фиброза легких может наблюдаться и у тех, кто вылечился от коронавируса. Человек сталкивается с тем, что быстрая ходьба или бег вызывают одышку. Она проявляется изменением частоты и глубины дыхания, в большинстве случаев сопровождается ощущением нехватки воздуха. По мере прогрессирования процесса одышка начинает беспокоить человека и в спокойном состоянии. значительно снижает качество жизни и может привести к инвалидности. Вместе с хронической дыхательной недостаточностью возникает сердечная недостаточность. Поэтому крайне важен необходимый спектр диагностических процедур и лечение для постепенного восстановления объема легких, считает Маурья.

Его коллега доктор Пунит Ханна сообщает, что серьезных повреждений лёгких у жителей Китая, Японии и Южной Кореи, перенесших коронавирус, не выявлено. Фиброз легких обнаружен у 20%, но он исчезнет, если выполнять врачебные рекомендации, дыхательные упражнения, поддерживать иммунитет и хорошо питаться, передает Newkerala.com.