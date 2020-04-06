Нью-Йорк: власти говорят о проблеске надежды на фоне почти 4200 умерших от коронавируса

06.04.2020, 10:26, Новости дня

НЬЮ-ЙОРК – Небольшое снижение количества новых смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк за последние сутки, возможно, дает небольшую надежду на то, что распространение болезни замедляется, заявил в воскресенье губернатор Эндрю Куомо, в то время как общее число жертв в штате выросло почти до 4200.

По словам Куомо, пока еще рано с уверенностью утверждать, что пандемия достигла пика.

«Возможно, мы очень близко подошли к пику, или этот пик может оказаться плато, и мы, возможно, находимся на этом плато уже сейчас, – сказал Куомо. – Нельзя делать выводы только на основании суточных изменений. Нужно наблюдать за ситуацией три-четыре дня, чтобы увидеть закономерность».

В воскресенье власти штата сообщили о 594 новых случаях коронавируса, что чуть меньше 630 летальных исходов, о которых сообщалось днем ранее. Число поступивших в отделения интенсивной терапии и количество интубаций также снизилось, сообщил губернатор, а число выписанных из больниц растет.

Позднее вечером власти города Нью-Йорка также сообщили о снижении числа смертей. По состоянию на 16:45, число умерших выросло на 218 по сравнению с предыдущим вечером, достигнув 2472. Для сравнения, в предыдущие сутки умерло 387 человек, а еще днем ранее – 305.

Куомо выразил осторожный оптимизм, хотя и призвал нью-йоркцев сохранять бдительность и продолжать соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию.

«Коронавирус действительно опасен, – сказал он. – Это эффективный убийца. Очень уязвимые люди должны оставаться в изоляции и принимать меры защиты».

Нью-йоркцы укрылись дома в воскресенье, когда город вступил в критическую фазу эпидемии, как охарактеризовали ее власти. Те, кто отважился выйти на улицу за продуктами или для занятий физкультурой, как правило, следовали новым рекомендациям городских властей закрывать лицо хотя бы шарфами или банданами, что встречалось гораздо реже неделю назад.

Мэр Билл де Блазио также нашел повод для ободрения. Он заявил журналистам, что хотя городу все еще нужны тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких, их поставки превзошли предыдущие прогнозы. Но, как и Куомо, он не стал говорить о поворотном моменте в кризисе.

«Я вижу несколько признаков, которые немного обнадеживают, – сказал он. – Но, думаю, еще рано говорить об этом. Давайте надеяться и молиться, но пока мы еще не в этой точке».

Проблемы системы здравоохранения

Губернатор заявил, что система здравоохранения перегружена, отметив, что Нью-Йорк испытывает «тотальный дефицит материалов». Более 122 тысяч человек дали положительный результат теста на коронавирус. В больницах остаются не менее 16 тысяч человек.

«Практические проблемы, с которой столкнулась система здравоохранения, оказались непреодолимыми. Это не учения, это не тренинг. Это констатация реальности», – сказал Куомо.

Федеральное правительство направило в Нью-Йорк 1000 врачей, медсестер и специалистов по обслуживанию респираторных аппаратов. Планировалось, что 325 из них прибудут в Нью-Йорк уже в воскресенье.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в последние дни была «относительно стабильной», заявил Куомо, но власти отслеживают то, что они назвали сдвигом на Лонг-Айленд. В округах Нассау и Саффолк насчитывается более 26 тысяч заболевших.

Требуется больше врачей

Де Блазио вновь повторил призыв к федеральному набору медиков, предупредив о «большом всплеске заболеваемости в ближайшие дни», который может парализовать и без того напряженную больничную систему города.

По его словам, в общей сложности Нью-Йорку нужны 45 тысяч врачей, медсестер и специалистов по респираторной терапии, чтобы справиться с кризисом.

Мэр назвал хорошим началом прибытие в город около 300 военных медиков. При этом он просил примерно о 1450.

«Сейчас в Вашингтоне используют подход, характерный для мирного времени, но это не поможет», – заявил де Блазио.

Весенние каникулы отменены

Городские власти отменили весенние каникулы в государственных школах, приняв спорное решение о проведении занятий в начале Песаха и в Страстную пятницу. Школьные власти объявили об этом решении в пятницу, заявив, что важно сохранить непрерывность дистанционного обучения.

Эта новость всколыхнула городской профсоюз учителей.

«Вне зависимости от того, насколько мы возмущены и разочарованы, мы должны сфокусироваться на самом главном, а именно преодолении кризиса», – заявил президент Объединенной федерации учителей Майкл Малгрю в письме ее членам.

«К сожалению, я уверен, что в ближайшие дни и недели нас ждет еще много суровых испытаний», – добавил он.