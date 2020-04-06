В условиях карантина в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия – ООН

06.04.2020, 10:18, Новости дня

В условиях режима самоизоляции, который был введен во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия, говорится в видеообращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

“В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье”, – сказал Гутерриш. По его словам, из-за необходимости изоляции некоторые женщины оказались в “ловушке” с партнерами, склонными к жестокому обращению.

В некоторых странах количество обращений женщин в службы поддержки удвоилось. При этом сотрудники правоохранительных органов и медицинских учреждений перегружены работой, а местным группам поддержки жертв насилия не хватает ресурсов, отметил Гутерриш.

Для решения проблемы генеральный секретарь ООН предложил властям увеличить финансирование некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой жертв насилия, установить аварийные системы сообщения об угрозе в аптеках и продуктовых магазинах, а также приравнять приюты к объектам жизнеобеспечения.

В России девять общественных организаций, работающих с жертвами домашнего насилия, уже попросили власти принять срочные меры для обеспечения защиты и помощи пострадавшим в условиях карантина.

По некоторым подсчетам, сейчас на карантине находится треть населения Земли – это около 2,6 миллиарда человек.