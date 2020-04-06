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06.04.2020, 10:16, Новости дня

«Транснефть» начала поставки нефти на НПЗ Белоруссии в соответствии с оформленными маршрутными поручениями, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

«Поставки на НПЗ Белоруссии идут в соответствии с оформленными маршрутными поручениями», – передает ТАСС слова Демина.

В воскресенье посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев выразил мнение, что Минску и Москве важно нарастить ежемесячный объем поставок нефти на белорусские НПЗ до 2 млн тонн с учетом потерь по первому кварталу 2020 года.



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