 

Мишустин о россиянах за рубежом: Мы никогда не бросим наших людей

06.04.2020, 10:16, Новости дня

Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран, правительство прикладывает все усилия для быстрого возвращения россиян на родину, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы никогда не бросим наших людей», – приводит его слова РИА «Новости».

Мишустин призвал россиян за рубежом быть ответственными и писать заявления на вылет, только если им действительно надо вернуться в Россию именно сейчас. По его словам, график первых рейсов возвращения россиян из-за рубежа появится в понедельник вечером.

Премьер заверил, что россияне, которые не смогли вылететь на родину из-за отмены рейсов, получат финансовую поддержку до возвращения на родину или возобновления авиасообщения.

Мишустин сообщил также, что президент Владимир Путин провести селекторное совещание с губернаторами в ближайшие дни по ситуации с коронавирусом.

На прошлой неделе правительство установило порядок помощи российским гражданам, застрявшим за рубежом.

В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что выделенные правительством деньги для помощи россиянам, застрявшим за рубежом, поступили в МИД.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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