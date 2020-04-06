Несколько ракет выпустили по объектам американской нефтяной компании в иракской Басре

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06.04.2020, 10:16, Новости дня

Несколько ракет были выпущены по предприятиям американской нефтяной компании, расположенным в иракском городе Басре, сообщили СМИ.

«В Басре пять ракет упали на предприятия американской компании, работающей в нефтяной сфере», – передает ТАСС слова источника со ссылкой на Sky News.

Детали инцидента уточняются, название компании не сообщается.



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