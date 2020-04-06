Технологии: В Узбекистане начнут собственное производство аппаратов ИВЛ

06.04.2020, 10:15, Разное

Узбекистан совместно со словацкой компанией Chirana и российскими партнерами начнет производство собственных аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов, сообщает узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Министерства инновационного развития республики.

Производство аппаратов ИВЛ начнется уже в мае, отметил начальник управления инновационного развития ведомства Джамолиддин Бабаханов. Производственная площадка расположена на территории Бектемирского района в Ташкенте, завершить ее строительство планируется до сентября этого года, когда завод будет сдан в эксплуатацию.

В производство планируется инвестировать три миллиона долларов на первом этапе и пять-шесть миллионов – на втором. Аппараты ИВЛ, произведенные в Узбекистане, планируется поставлять в Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Афганистан.

На утро 6 апреля количество зарегистрированных в Узбекистане случаев заражения COVID-19 достигло 390, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. 30 пациентов с коронавирусом выздоровели, два человека скончались.

В стране с сегодняшнего дня режим самоизоляции стал обязательным. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

Покидать жилище можно только в нескольких случаях: для похода в магазин, аптеку или для посещения медучреждений. Также разрешено ходить на работу. Гражданам старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, категорически запрещено выходить из дома без крайней необходимости.