Владимир Соловьёв о жалующихся на дефицит масок россиянах: «Самим сделать было бы спокойнее»

06.04.2020, 10:09, Разное

Отечественный журналист и телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал россиян, жалующихся на дефицит масок. Он считает, что вместо того, чтобы высказывать недовольство, «спокойнее» было бы изготовить средства индивидуальной защиты самостоятельно.

На фоне продолжающегося распространения коронавируса COVID-19 многие россияне в социальных сетях жалуются на дефицит необходимых масок и антисептиков. В недавнем эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» ведущий критично высказался о «гневных постах» жителей страны. Он отметил, что вместо написания подобных публикаций люди могли бы потратить это время с пользой, изготовив средства индивидуальной защиты самостоятельно. При этом журналист заметил, что для изготовления маски не требуется особых навыков, так как их можно даже не шить, а просто правильно свернуть. Такой вариант Соловьёв считает «спокойнее» жалоб на нехватку в соцсетях.

Первые вспышки инфицирования коронавирусом COVID-19 в конце минувшего года зафиксированы в столице китайской провинции Хубэй. На текущий момент пандемия охватила большинство стран мира. Количество заражённых уже превышает 1,1 млн человек, около 60 тысяч скончалось. В РФ число инфицированных превысило 5 тысяч.