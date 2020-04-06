Ксения Собчак случайно показала оголенную грудь в Instagram

06.04.2020, 10:09, Разное

Телеведущая Ксения Собчак случайно показала свою грудь в разделе Instagram Stories, посвященном ее личным косметическим средствам. Она отразилась в одном из стеклянных пузырьков, о чем знаменитость сразу же уведомили поклонники.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни считают, что Ксения Собчак забыла об отсутствии на ней одежды во время съемки, поэтому она случайно отразилась в стеклянном флаконе с сывороткой для лица. Другие уверены, что супруга Константина Богомолова намеренно устроила такой конфуз, чтобы спровоцировать своих поклонников.

Ранее Ксения Собчак продемонстрировала видео, запечатлевшее момент, когда муж трогал ее за грудь прямо в ресторане. Комментаторы выразили свое возмущение, но телеведущая ничего аморального в этом не увидела. Кроме того, ранее знаменитость уже публиковала в Сети откровенные снимки.

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