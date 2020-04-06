Найден автор фейка о заражении главврача в Приангарье

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06.04.2020, 10:08, Новости дня

Жительнице Иркутской области грозит крупный штраф за размещенное в соцсетях сообщение о заражении коронавирусом главного врача одного из медучреждений, сообщило региональное управление МВД.

Автором фейка оказалась 39-летняя женщина. Она написала в соцсетях о том, что главный врач якобы заразился COVID-19 и теперь заражение грозит всем сотрудникам больницы. Хотя на самом деле врач был на самоизоляции, никаких симптомов болезни у него не было, сообщается на сайте МВД. 

Женщина призналась полиции, что распространила слух, никаких подтверждений у нее нет и не было.

«В Viber я написала недостоверную информацию, в которой была упомянута наш главврач. Информация не подтвержденная, из серии «одна бабка сказала»… Сожалею, что инстинкты самосохранения сработали раньше головы. Просто совет, не распространять и не верить такой информации», – сказала женщина на видео, которое распространила пресс-служба полиции.

На женщину завели административный протокол о распространении фейка. Теперь ей грозит штраф 30-100 тыс. рублей.

Президент Владимир Путин утвердил поправки в УК РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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