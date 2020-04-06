Зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус

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06.04.2020, 10:08, Новости дня

Биофармацевтическая компания «Генериум» (Владимирская область) зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний «Медико-биологический союз».

«Инновационный экспресс-анализ ведущей российской биофармацевтической компании «Генериум» на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний «Медико-биологический союз» получил регистрацию в Росздравнадзоре России. Это первый отечественный экспресс-тест, который позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая пробоподготовку», – передает ТАСС сообщение компании.

Ранее в понедельник сообщалось, что клинические исследования двух лекарств для терапии тяжелой формы COVID-19 начались в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф



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