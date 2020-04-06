Российская семья назвала сына в честь коронавируса COVID-19
06.04.2020, 9:59, Разное
Российская семья из Новокузнецка назвала недавно родившегося сына в честь коронавируса COVID-19. Мальчика теперь зовут Ковид, сообщает “Москва 24”.
Отец ребенка рассказал, что благодаря этому он будет выделяться на фоне других детей. Кроме того, родители убеждены, что такое имя имеет большую силу и принесет сыну удачу. Об этом свидетельствует и характер малыша, который уже громко “заявляет” о себе.
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