 

Российская семья назвала сына в честь коронавируса COVID-19

06.04.2020, 9:59, Разное

Российская семья из Новокузнецка назвала недавно родившегося сына в честь коронавируса COVID-19. Мальчика теперь зовут Ковид, сообщает “Москва 24”.

Отец ребенка рассказал, что благодаря этому он будет выделяться на фоне других детей. Кроме того, родители убеждены, что такое имя имеет большую силу и принесет сыну удачу. Об этом свидетельствует и характер малыша, который уже громко “заявляет” о себе.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Апр 2020 в 7:59 PDT



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