 

Эксперты из США и Великобритании назвали коронавирус утечкой из лаборатории

06.04.2020, 9:59, Разное

Представители британского правительства,
сославшись на данные разведки, назвали коронавирус COVID-19 утечкой из лаборатории. Политики допустили, что учреждение находилось в городе Ухань, и в его стенах ставили эксперименты над животными, сообщает телеканал “360”.

Американский специалист по биотехнологиям Ричард Эбрайт отметил, что утечка произошла из-за несоблюдения техники безопасности в лаборатории. Он считает, что вирус передался от животного одному из сотрудников, который позже заразил остальных.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Апр 2020 в 7:59 PDT



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