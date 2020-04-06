Эксперты из США и Великобритании назвали коронавирус утечкой из лаборатории
06.04.2020, 9:59, Разное
Представители британского правительства,
сославшись на данные разведки, назвали коронавирус COVID-19 утечкой из лаборатории. Политики допустили, что учреждение находилось в городе Ухань, и в его стенах ставили эксперименты над животными, сообщает телеканал “360”.
Американский специалист по биотехнологиям Ричард Эбрайт отметил, что утечка произошла из-за несоблюдения техники безопасности в лаборатории. Он считает, что вирус передался от животного одному из сотрудников, который позже заразил остальных.
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