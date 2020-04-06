Премьера нового фильма «Блэйд» от Marvel может состояться в октябре 2022 года
06.04.2020, 9:53, Разное
Американская киностудия Marvel готовит к премьере «перезагрузку» фэнтезийного боевика с элементами ужасов «Блэйд». По данным сетевых источников, выход нового фильма запланирован на октябрь 2022 года.
В Twitter-аккаунте инсайдера Charles Murphy недавно была обнародована информация о премьерах, готовящихся студией Marvel. Первую строку занимает фильм «Блэйд», дебют которого должен состояться 7 октября 2022 года. Источник упомянул ещё четыре даты 2023 года, однако какие именно картины выйдут в это время пока остаётся не известным.
В минувшем году сообщалось об исполнителе главной роли в «Блэйде» от Marvel. Получеловека-полувампира, мстящего «кровососам» за укушенную во время беременности мать, на экране воплотит американский киноактёр Махершала Али.
Marvel Studios 2022-23
10/7/22-Blade
2/17/23-
5/5/23-
7/28/23-
11/3/23-
— Charles Murphy (@_CharlesMurphy) April 5, 2020
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