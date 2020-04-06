 

Премьера нового фильма «Блэйд» от Marvel может состояться в октябре 2022 года

06.04.2020, 9:53, Разное

Американская киностудия Marvel готовит к премьере «перезагрузку» фэнтезийного боевика с элементами ужасов «Блэйд». По данным сетевых источников, выход нового фильма запланирован на октябрь 2022 года.
В Twitter-аккаунте инсайдера Charles Murphy недавно была обнародована информация о премьерах, готовящихся студией Marvel. Первую строку занимает фильм «Блэйд», дебют которого должен состояться 7 октября 2022 года. Источник упомянул ещё четыре даты 2023 года, однако какие именно картины выйдут в это время пока остаётся не известным.

В минувшем году сообщалось об исполнителе главной роли в «Блэйде» от Marvel. Получеловека-полувампира, мстящего «кровососам» за укушенную во время беременности мать, на экране воплотит американский киноактёр Махершала Али.

Marvel Studios 2022-23

10/7/22-Blade
2/17/23-
5/5/23-
7/28/23-
11/3/23-

— Charles Murphy (@_CharlesMurphy) April 5, 2020



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Под Тюменью охранники распылили перцовый баллончик в лицо пенсионеру из-за скандала в очереди

17.03 / Бьянка презентовала песню «Пандемия» с обнаженными ягодицами

13.03 / В Петербурге во вскрытой квартире обнаружили труп

20.03 / Шойгу: В армии России зараженных коронавирусом не выявлено

10.02 / Певица Штурм на примере своей жизни призвала защитить людей от насилия в семье

11.02 / В бразильском озере обнаружен загадочный вирус, который не смогли опознать ученые

30.03 / Смекалка в действии: заключенные будут шить медицинские маски для россиян

05.03 / Мнение: Турцию для россиян не закроют?

07.03 / Мнение: Священное право

25.02 / Деревня под осадой монстров: Странные случаи из истории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска