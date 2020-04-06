Премьера нового фильма «Блэйд» от Marvel может состояться в октябре 2022 года

06.04.2020, 9:53, Разное

Американская киностудия Marvel готовит к премьере «перезагрузку» фэнтезийного боевика с элементами ужасов «Блэйд». По данным сетевых источников, выход нового фильма запланирован на октябрь 2022 года.

В Twitter-аккаунте инсайдера Charles Murphy недавно была обнародована информация о премьерах, готовящихся студией Marvel. Первую строку занимает фильм «Блэйд», дебют которого должен состояться 7 октября 2022 года. Источник упомянул ещё четыре даты 2023 года, однако какие именно картины выйдут в это время пока остаётся не известным.

В минувшем году сообщалось об исполнителе главной роли в «Блэйде» от Marvel. Получеловека-полувампира, мстящего «кровососам» за укушенную во время беременности мать, на экране воплотит американский киноактёр Махершала Али.

Marvel Studios 2022-23

10/7/22-Blade

2/17/23-

5/5/23-

7/28/23-

11/3/23-

— Charles Murphy (@_CharlesMurphy) April 5, 2020