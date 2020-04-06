 

Bloomberg узнал о споре Москвы и Эр-Рияда из-за условий сокращения нефтедобычи

06.04.2020, 9:53, Новости дня

Россия и Саудовская Аравия не договориться об условиях новой сделки по сокращению добычи нефти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. При этом обе стороны хотят, чтобы к соглашению присоединились Соединенные Штаты.

Источники Bloomberg сообщают, что встреча министров энергетики стран G20, на которой США попытаются привлечь к сокращению добычи, может пройти в пятницу, 10 апреля, пишет РБК.

При этом ожидалось, что встреча состоится 9 апреля, а до этого назывались и более ранние даты.

Между тем, по информации источника Reuters, саудовская госкомпания Saudi Aramco отложит до 10 апреля публикацию официальных цен на нефть. Источник в Саудовской Аравии назвал меру беспрецедентной, отметив, что Aramco ранее не действовала подобным образом.

«Цены на май будут зависеть от того, как завершится заседание ОПЕК+. Мы делаем все возможное, чтобы это совещание было успешным, в том числе предприняли этот экстраординарный шаг по отсрочке публикации OSP», – передает РИА «Новости» слова источника Reuters.

Тем временем мировые цены на нефть снижаются в пределах 3% в ожидании перенесенной встречи ОПЕК+. В ходе утренних торгов нефть марки Brent опускалась на 1,61% – до 33,56 доллара за баррель, WTI дешевела на 3,18% – до 27,43 доллара за баррель.



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