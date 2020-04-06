 

Меган Маркл в США не может видеться с матерью, живущей в 15 минутах езды от неё

06.04.2020, 9:53, Разное

Одной из причин, по которой бывшая актриса Меган Маркл мечтала оставить Великобританию и обосноваться в Северной Америке, было ее желание находиться ближе к своей матери Дории Рэгланд. Теперь же, когда мечта герцогини Сассекса сбылась, она всё равно не может видеться с родственницей, живущей примерно в 15 минутах езды от неё.
Причина этого заключается в режиме самоизоляции и официальном карантине, объявленном правительством заокеанского государства в целях борьбы с распространением вируса COVID-19. Ныне гражданам США запрещено социальное общение, в особенности когда дело касается пожилых родственников.

Согласно зарубежному изданию The Daily Mail, ссылающемуся на анонимные источники, Меган Маркл сейчас крайне расстроена из-за невозможности видеться с 63-летней матерью. Родные люди пока довольствуются общением посредством интернета. Активным участником ежедневных «онлайн-видеовстреч» с бабушкой является её внук, 10-месячный Арчи, который появился на свет в браке экс-актрисы с герцогом Сассекским Гарри.



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