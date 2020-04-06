Космонавты на российских космических станциях видели НЛО и ангелов

06.04.2020, 9:42, Разное

Одними из самых надежных свидетельских показаний об НЛО считаются показания космонавтов и астронавтов.

Чтобы оказаться в космосе, эти люди проходят тщательный отбор, в том числе психологический, а еще не курят и не и увлекаются алкоголем, поэтому списать наблюдение странных объектов на вышеупопомянутое (как часто бывает в реальности) тут не получится.

Также нередко считается, что все увиденные ими НЛО это не более чем космический мусор, то есть обломки от разгонных ступеней ракет или остатки спутников. Но не все так просто (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Некоторые из самых необычных объектов были увидены космонавтами с бортов советских и российских космических станций. По крайней мере если верить СМИ, в которых были опубликованы эти сведения, якобы случайно утекшие, несмотря на засекреченность.

29 сентября 1977 года на орбиту Земли была запущена советская космическая станция Салют-6, первая станция второго поколения, проработавшая до 1982 года. За эти годы на ней побывало 26 космонавтов, некоторые по два раза, и считается, что они регулярно наблюдали НЛО, но эти сведения строго неразглашались.

В 1990-х, когда СССР распался и в России наступил настоящий кавардак во всех сферах, в том числе с засекреченными документами, некоторые из них "утекли" за рубеж, в том числе в США.

Несколько таких документов, в которых сообщалось о наблюдении НЛО космонавтами Салюта-6, неизвестными путями в 1992 году попали в руки журналиста Джорджа Кнаппа и были опубликованы в журнале "Фэйт".

В документах описывалось, что 17 июня 1978 года космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков весь день видели странный объект, который летал вокруг станции и двигался настолько соразмерно и логично, что выглядело это так, словно он пытается осмотреть Салют-6 со всех сторон.

"Справа под углом 30 градусов есть небольшой объект, летающий над нами. Он похож на теннисный мяч и яркий, как разгорающаяся звезда. Его показатели скорости ниже наших", – докладывал Коваленок в ЦУП.

6 мая 1981 года Коваленок снова заметил НЛО с борта Салюта-6. Это объект пульсировал и двигался хаотично, при этом не отставал, а настойчиво летел за станцией. Коваленок сам рассказывал об этом годами позже в интервью с различными журналистами. Также это наблюдение было занесено в бортовой журнал.

"5 мая 1981 года мы находились на орбите (в Салют-6). Я заметил объект, который не было похож на все космические объекты, виденные мною ранее. Это был округлый объект, похожий на дыню, немного вытянутый. В передней части его было что-то, что вращалось".

Коваленок тут же позвал своего коллегу Виктора Савиных, который решил заснять объект на камеру, но едва успел навести на него окуляр, как объект словно взорвался, от него осталось лишь облачко дыма. Коваленок потом посчитал, что они увидели плазмоид, а Савиных был уверен в том, что это был НЛО или даже взрыв ядерной бомбы в космосе.

В 1980 году странные объекты с борта Салюта-6 якобы видели космонавты Валерий Рюмин и Леонид Попов. Они утверждали, что наблюдали "скопление белых блестящих пятен", которые взлетели в космос из области города Москва. Эти объекты поднялись так высоко, что оказались выше, чем орбита Салюта-6. Космонавты будто бы даже сумели сделать фотографии этих объектов, но все было тут же засекречено.

Статья об этом случае была опубликована впервые в 1991 году в газете "Рабочая трибуна", а потом разошлась по зарубежными СМИ. Упомянутые фотографии, увы, к статье не прилагались.

В апреле 1982 года СССР запустил на орбиту новую космическую станцию Салют-7, проработавшую до 1986 года, когда она была экстренно законсервирована, а в 1991 году сгорела при выведении с орбиты в атмосферу. Во время пребывания на ней космонавтов они тоже регулярно сообщали о наблюдении НЛО.

12 июля 1982 года во время стыковки Салюта-7 с транспортным кораблем "Прогресс" космонавты Береговой и Лебедев видели каплевидный НЛО, который пролетел прямо между станцией и кораблем. Объект наблюдали примерно с расстояния в 200 метров и по размерам он был не меньше самой станции.

Следующая история выглядит особенно фантастично и совершенно нереально. Тем ни менее некоторыми источниками уверяется, что и она произошла на самом деле:

В июле 1984 года, когда Салют-7 находился на 155 дне своей миссии и на станции своим чередом шли привычные работы, космонавты Олег Атьков, Владимир Соловьев и Леонид Казим заметили в иллюминаторы ослепляющий оранжевый свет. Когда они стали смотреть наружу, пытаясь выяснить, что там такое, они увидели нечто странное.

Там в космосе, неподалеку от станции, парили семь крылатых человекоподобных существ, каждый из которых был в высоту около 27 метров. У них были спокойные светлые улыбающиеся лица, а оранжевый свет был свечением, которое исходило от их тел. Эти существа источали умиротворение и спокойствие, поэтому космонавты не ощутили никакого страха, просто были сильно изумлены.

По словам неуказанного источника, все трое были позже убеждены, что видели ангелов, при этом продолжалось это видение не менее 10 минут и все это время станция летела по орбите на привычной скорости, а "ангелы" продолжались держаться рядом с ней. Потом они постепенно "угасли" и пропали.

Были предположения, что весь экипаж стал жертвой переутомления и у них возникли галлюцинации, однако тех же самых "ангелов" будто бы видел и последующий экипаж Салюта-7, который работал на нем в 167-й день миссии вместе с первыми тремя космонавтами – Светлана Савицкая, Игорь Волк и Владимир Джанибеков.

В какой-то момент все шестеро внезапно заметили яркий свет, а когда прильнули к иллюминаторами, то увидели несколько больших "ангелов", висящих в черноте космоса все с теми же доброжелательными улыбками.

В 1986 году была запущена на орбиту космическая станция "Мир", которую окончательно собрали лишь в 1996 году. Эта станция позже уступила место Международной космической станции, но за свои годы работы на ней тоже было несколько наблюдения НЛО.

27 сентября 1990 года космонавты Геннадий Манаков и Геннадий Стрекалов увидели огромную серебристую сферу, которая парила в районе северных регионов Земли. Позже в интервью на радио Манаков подробно пояснил об этом инциденте.

По его словам огромная сфера зависла где-то в районе острова Ньюфаундленд и ее было хорошо видно, потому что небо было очень чистым. Объект висел над землей на расстоянии 20-30 км и был очень большим. Манаков наблюдал его всего 6-7 секунд, после чего сфера внезапно исчезла.