Вместе мы преодолеем эту болезнь – королева Великобритании Елизавета II пятый раз за годы правления обратилась к нации

06.04.2020, 9:32, Новости дня

Вечером 5 апреля королева Елизавета II выступила со специальным телеобращением к жителям Великобритании и стран Содружества из-за пандемии коронавируса. Оно опубликовано в Facebook королевской семьи.

Елизавета II поблагодарила всех, кто придерживается рекомендаций властей и остается дома, и похвалила тех, кто помогает другим.

“Я говорю с вами в чрезвычайно непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные перемены в привычном укладе жизни коснулись всех нас”, – сказала 93-летняя королева.

Она высказала надежду, что в будущем “сможет гордиться тем, как мы встретили эти трудности”.

“А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и остальные… Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сочувствие к ближнему, по-прежнему являются основными в нашей стране”, – подчеркнула королева.

Она сказала, что “болезненное чувство разлуки со своими близкими”, вызванное социальным дистанцированием, напомнило ей об опыте эвакуированных детей во время Второй мировой войны.

“Теперь, как и тогда, в глубине души мы знаем, что это правильно… Мы должны утешаться тем, что хотя нам еще предстоит выдержать немало трудностей, лучшие дни вернутся. Мы снова будем с нашими друзьями, с нашими семьями, мы снова встретимся”, – сказала она.

Her Majesty The Queen's broadcast to the UK and the Commonwealth "We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return: we will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again."Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. Posted by The Royal Family on Pühapäev, 5. aprill 2020

Съемки телеобращения проходили в конце марта в Виндзорском замке в графстве Беркшир, куда королева переехала на самоизоляцию. Видео записывал один оператор в защитном костюме. Съемочная группа находилась в это время в соседнем помещении.

Как отмечает BBC, решение записать обращение было принято во время консультаций с канцелярией премьер-министра. Это пятая подобная речь королевы за почти 68-летнее правление. Ранее она записывала такие обращения в 1991 году в связи с началом военной кампании в Ираке, в 1997 году после смерти принцессы Дианы, в 2002 году после смерти матери и в 2012 году по случаю 60-го юбилея пребывания на престоле.

По официальным данным на 5 апреля, в Великобритании на коронавирус протестировали 195 524 человека, у 47 806 из них тест оказался положительным. От инфекции скончалось 4934 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,27 млн, из них почти 262 тыс. выздоровели, 69 498 умерли.