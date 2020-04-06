В Тернопольской области от COVID-19 умер 57-летний священник

06.04.2020, 9:32, Новости дня

Сегодня утром в Тернопольской области умер священник, у которого впервые в области подтвердили диагноз COVID-19. Об этом говорится на странице в Facebook Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

“Умер мужчина 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым в Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус. Мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер”, – говорится в сообщении.

Таким образом, всего с начала эпидемии коронавируса в области умерли три человека: 68-летний житель Монастырисского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний священник из Залещиков.

❗️НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ЩЕ ОДИН ЛЕТАЛЬНИЙ ВИПАДОК ВІД COVID-19🔹Помер чоловік 57 років з міста Заліщики.🔹Це священик, у… Posted by Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом on Pühapäev, 5. aprill 2020

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко говорил, что священник Олег Винников контактировал ориентировочно с 500 гражданами.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев 38, выздоровели 28 пациентов.