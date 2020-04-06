Паркуюсь дома: автопроизводители запустили флешмоб против COVID-19

06.04.2020, 9:30, Новости дня

Соблюдение режима самоизоляции – это один из самых действенных способов борьбы с распространением коронавируса. Более 30 автомобильных компаний в РФ объединились и запустили флешмоб, мотивирующий россиян не выезжать из дома.

Флешмоб с хэштегами #паркуюсьдома и #stayhome в инстаграме организовали сразу несколько десятков автопроизводителей – Audi, BMW, Mercedes-Benz, Renault, Kia, Ford, Suzuki, Haval, Geely, Lada, UAZ и многие другие. Автобренды в своих соцсетях одновременно опубликовали призыв к россиянам не покидать своих домов в период режима самоизоляции, который действует у нас до 30 апреля.

“Сегодня конкуренты объединились. Чтобы победить. Вместе. Станьте частью этой борьбы – останьтесь дома”, – говорится в общем сообщении автомобильных компаний.

Стоит отметить, что позже к этому флешмобу стали присоединяться не только автомобильные компании, но и автодилеры. Пользователи инстаграма подхватили инициативу и начали публиковать на своих страничках фотографии с ключами от автомобилей и хэштегом #паркуюсьдома.

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Публикация от Dear Daria (@xbo98) 5 Апр 2020 в 4:50 PDT

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