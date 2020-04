Первый «умный» телевизор от Realme выйдет с 43-дюймовым экраном

06.04.2020, 9:30, Разное

Активно завоёвывающая рынок мобильных устройств компания Realme из Китая готовится вскоре представить свой первый «умный» телевизор. По данным одного из сетевых инсайдеров, новинка выйдет с 43-дюймовым экраном.

В Twitter-аккаунте Мукула Шарма, поставляющего информацию о готовящихся к дебюту инновационных устройствах, недавно появились данные о первом «умном» телевизоре от Realme. Данное устройство уже прошло сертификацию в Индии и в ближайшее время может состояться его презентация. О смарт-телевизоре Realme известно совсем мало, в частности, сообщается об экране диагональю 43 дюйма.

Ожидается, что производитель представит недорогой смарт-телевизор, который составит достойную конкуренцию на рынке аналогам от других мировых брендов. Точная дата премьеры и стоимость, равно как и подробности технических характеристик устройства, пока остаются неизвестными.

Realme TV will likely sport a 43-inch display. Realme TV 43 receives the BIS certification.#Realme #RealmeTV43 pic.twitter.com/tGHwKUZcx9

— Mukul Sharma (@stufflistings) April 5, 2020