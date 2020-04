Четырехкамерный iPhone 12 Pro рассекретили до анонса

06.04.2020, 9:30, Новости дня

На выходных техноблоги, специализирующиеся на новостях о новинках Apple, растиражировали очередную утечку — якобы обнаруженную в коде iOS 14 иллюстрацию с изображением нового iPhone 12 Pro. Теперь по ней создали профессионально выглядящий рендер.

Исходное изображение опубликовал Instagram-аккаунт conceptsiphone. Оно выглядит как часть описания элементов нового iPhone в инструкции к смартфону, что странно — руководство пользователя обычно не "зашивают" в код iOS, а предлагают скачать отдельным файлом. В прошлом код операционки Apple действительно "выдавал" силуэты еще не анонсированных устройств — например, iPhone X с челкой, однако они обычно были низкого разрешения, так как использовались в элементах интерфейса.

Тем не менее, ведущий популярного YouTube-канала EverythingApplePro Филип Корой уже опубликовал качественный рендер, сделанный на основе утечки. Он, правда, ссылается на Twitter-аккаунт @choco_bit как на "заслуживающий доверия" источник, хотя его автор, похоже, просто скопировал публикацию @ConceptsiPhone спустя почти неделю, стерев с изображения указание на первоисточник.

В любом случае, теперь у нас есть вот такой реалистичный рендер нового iPhone 12 Pro — с четверным фотомодулем, в котором три камеры дополнены "лидаром" для построения точной 3D-карты изображения. Кроме того, смартфон отличается от нынешних моделей более острыми углами. Авторы рендер также решили уменьшить размер "челки", хотя и не отказались от нее полностью.

