Коронавирус назвали триггером для хронических болезней

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06.04.2020, 9:30, Новости дня

Коронавирус может стать «спусковым крючком» для развития хронических болезней, сообщил директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

«Любое сопутствующее заболевание приводит к отягощению другого. Когда появляется болезнь, то это все активизируется, и вместе нарастает как снежный ком. Поэтому, в данном случае, коронавирус или любая другая инфекция может являться таким триггером ухудшения по соматической патологии, которая у пациента уже была», – цитирует РИА «Новости» Петриков.

По его словам, в связи с этим больше всего риску подвержены пожилые люди.

Также Петриков рассказал, что пациентам с легкой формой коронавируса назначают жаропонижающие и витамины, то есть чисто симптоматическое лечение. 

При этом в случае развития пневмонии у пациента, выписываются препараты, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения и российским Минздравом.

Ранее две пожилые пациентки скончались от коронавируса в Нижегородской области. У обеих женщина были серьезные хронические заболевания. До этого два пациенты умерли в Москве, они также имели сопутствующие заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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